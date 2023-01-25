Sinop Bilim ve Sanat Merkezi’ne (BİLSEM) başvuru sayısında yüzde 400’lük artış olduğu bildirildi.

Sinop Bilim ve Sanat Merkezi’ne (BİLSEM) başvuru sayısında yüzde 400’lük artış olduğu bildirildi.

Sinop’ta, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yaz okullarının ardından bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde uygulanan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) kursları 23 Ocak tarihi itibarıyla başladı. BİLSEM destekleme ve yetiştirme kurslarında bilim ve sanat alanlarında her bir atölye programı günlük en fazla 4 saat olmak üzere toplam 16 saat olarak planlandı. Bir öğrenci en fazla iki farklı atölye/ders grubundan BİLSEM destekleme ve yetiştirme kursuna devam edebilecek; haftalık 16, toplamda ise 32 saat atölyelere katılabilecek. BİLSEM kursları 2 ve 12. sınıf aralığındaki tüm öğrencilere açık olacak.

Yüzde 400’lük artış

İlk kez yaz tatilinde açılan ve ülke geneli 1 milyon öğrencinin yararlandığı kurslar bu sefer "Kış Okulları" kapsamında hizmet verecek. Sinop BİLSEM’de açılan kurslar 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. 14 kurs için BİLSEM’in ‘kurs merkezi’ haline getirdiğini belirten merkez müdürü Tamer Yurtseven, kursların tüm öğrencilere açık olduğunu kaydetti. Kurslar hakkında da bilgi veren Yurtseven, “Tamamen ücretsiz olan kurslarımızdan öğrencilerimiz en fazla 2 atölyeden faydalanabilmekte ve her atölyemizin ders süresi toplam 16 saat sürmektedir. Atölyelerimiz öğrencilerimize saat 09.00 ile 12.10 saatleri arasında hizmet vermektedir ve hafta içi her gün açık olacak şekilde planlanmıştır. Özellikle Bilim ve Sanat Merkezi’ni görmek, tanımak isteyen öğrencilerimizin heyecanla derslere devam etmesi ve önceki döneme göre başvuru sayısında yüzde 400’lük artış yaşanması bizleri de mutlu etmektedir. En çok ilgiyi Robotik Kodlama Atölyesi görmektedir" dedi.