Sinop Belediyesinin ‘kişiye özel plan değişikliği’, İmar Kanunu’na aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemelik oldu. Sinop Valiliği de ‘plan değişikliğinde kamu yararı bulunmadığı ve parsele özgü işlem yapıldığı’ gerekçesiyle planın iptal edilmesi ve inşaatın durdurulmasını istedi.

Merkez ilçe Yeni Mahalle’de 751 ada 5 nolu parsel üzerinde yer alan taşınmazın cephe aldığı Demirtaş Sokağı’nın genişliğinin, 6 nolu parselin inşaat alanının artırılması için Sinop Belediyesinin 08 Mart 2023 tarih ve 38 sayılı belediye meclis kararı ile yapılan plan değişikliği neticesinde 7 metreden 5 metreye düşürüldü. Plan değişikliğine, İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapı Yönetmeliği’ne aykırı olduğu gerekçesiyle askı süresi içinde itiraz edildi. Belediye meclisi bu itirazı görüşerek, 08 Mayıs 2023 tarihinde reddetti. Belediyenin ret kararına da itiraz edilerek, yürütmenin durdurulması ve meclis kararının iptali için Samsun Bölge 2. İdare Mahkemesine dava açıldı.

Dava süreci devam ederken belediye yeni bir karara imza attı ve bina yapımı için izin verdi. Sonrasında Sinop Valiliği devreye girdi. Sinop Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünce bir rapor hazırlandı. Hazırlanan rapora göre Valilik, ‘Sinop Belediyesi imar planı değişikliğinin, İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne aykırı olduğu ve kamu yararı bulunmadığı, parsele özgü işlem yapıldığı’ gerekçesiyle planın iptal edilmesi ve inşaatın durdurulmasını istedi. Valiliğin talebine ve belediyeye iletilmiş olmasına rağmen inşaat durdurulmadı. Mahalle sakinleri ise plan değişikliğine tepki göstererek dava sonucunun beklenmesini istedi.

Sinoplular karşı

Kişiye özel imar planı değişikliğine karşı olduklarını belirten mahalle sakini Kezban Korkmaz yaptığı açıklamada, “Emrivakiye getirilerek yeni yapılacak binanın yola taşırılmasında usulsüzlük olduğunun farkına vardık. Bunun olduğu gibi mahkeme aşamasındaki dava sonuçlanmadan belediyenin inşaatı durdurmaması herkese rahatsızlık veriyor. Sokakların geniş olması lazım, itfaiye araçları sokağa giremiyor. Bir yangın veya deprem olsa binalar üst üste göçecek. Bu da can güvenliği açısından doğru değil. Sonuçta kamunun haklarını gözeterek böyle bir davayı açtık ama yürütmedeki aksaklıklar ve vurdumduymazlıklar özellikle belediyenin bile bile buna göz yumması seçmen olarak bizi de etkiliyor ve CHP’ye olan güvenimizi yitirdik. Sinop gibi bir yerde, CHP belediyesi olan bir yerde bunların halka yapılmasını doğru bulmuyorum. Sinopluların da buna karşı çıktığına eminim" dedi.

“Yönetmeliğe aykırı ve kamunun zararı söz konusu”

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimar ve Şehir Plancısı Oya Asak, "Şu anda buranın imar değişikliğinin iptali için Samsun 2. İdare Mahkemesinde dava devam etmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne ayın 16’sında verilen bir dilekçeyle bu inşaatın mahkeme sonucu bitene kadar yasa gereği durdurulmasını talep ettik. Bu dilekçe 24’ünde Valilik ve Çevre, Şehircilik Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyonca değerlendirilmiş ve bu komisyon raporunda da buranın Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 6. maddesi, Planlama Esaslarının 6. maddesi ve yine Mekânsal Planlar Yönetmeliği’nin 26. maddesine aykırılığı nedeniyle mahkeme sonucunun beklenmesi raporu Sinop Valiliğine sunuldu ve bu yazı da belediyeye gönderildi. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin planlama esaslarının 7. maddesinde şöyle denilmektedir: ‘Bir plan tadilatı yapılırken kamu yararı olması gerekmektedir.’ Burada kamu yararı söz konusu değil, kamunun zararı söz konusudur. Mekânsal Planlar Yönetmeliği’nin 26. maddesi de ‘İnşaat alanı arttırılan imar adalarında nüfus artacağı için sosyal donatı alanları yerine getirilmeden asla inşaat alanı artırımına gidilemez, gidildiği takdirde yine kamu yararı ve sosyal donatı alanlarının o alanın en yakın çevresinde oluşturulması gerekmektedir.’ Burada herhangi bir yasanın gereklerini yerine getirecek bir işlem yapılmamıştır. Burası yasalara aykırı olduğu için bu plan değişikliğinin iptal edilmesi gerekmektedir. Şu anda da yargıya intikal etmiş bir yerde bu inşaat devam ettirildiği takdirde geriye dönülmesi imkansız zararlar oluşacak. Sinop Belediyesi buna duyarsız kaldı ve halen inşaat devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Sinop Belediyesinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.