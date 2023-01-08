Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Samsun Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 100. Yıl ödül töreninde ‘Yılın Belediye Başkanı’ seçildi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Samsun Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 100. Yıl ödül töreninde ‘Yılın Belediye Başkanı’ seçildi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Samsun Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği 100. Yıl ödül töreninde ‘Yılın Belediye Başkanı’ olarak seçildi. Törende ödülünü alan Başkan Barış Ayhan, belediyecilikte başarıya tek başına değil ancak ekiple birlikte ulaşılabildiğini kaydederek Sinop Belediyesi çalışanlarına da teşekkür etti.

Başkan Ayhan, “Samsun Gazeteciler Cemiyeti’nin değerli yöneticilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca, Belediyecilikte başarı bir ekiple ancak vücut bulabilir, bu vesilesiyle ben bu ödülü hem kendi adıma hem belediye meclis üyelerim, mesai arkadaşlarım, ailem ve tüm Sinop halkı adına alıyorum ve onlara da bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.