Resmi açıklamayı internet sayfasında paylaşan Sinop Belediyesi, 12 asil kazanan ve 12 yedek listeyi yayımladı.

Emekli madenci, stratejik ürün olan ayçiçeği ile ekonomiye katkı sağlayacak

Emekli madenci, stratejik ürün olan ayçiçeği ile ekonomiye katkı sağlayacak

5620 sayılı Kanun çerçevesinde Sinop Belediyesi bünyesinde 5 ay süreyle çalışacak beden işçileriyle ilgili açılan ilan üzerine başvuru yapanlar arasından seçilen 12 kişi belli oldu. 48 kişinin mülakata girdiği başvuruda çalışmaya 12 kişi hak kazandı.

Sinop Belediyesi bünyesinde 5 ay süreyle beden işçisi olarak çalışacak 12 kişi için asil ve yedek liste açıklandı.

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