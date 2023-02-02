Sinop Belediye Başkanlığı ile yetkili sendika arasında 3. toplu iş sözleşmesi imzalandı. Kadın çalışanlara özel gün izni verileceği, evlilik ve doğum halinde maaş ikramiyesi ödeneceği kaydedildi.

Sinop Belediye Başkanlığı ile yetkili sendika arasında 3. toplu iş sözleşmesi imzalandı. Kadın çalışanlara özel gün izni verileceği, evlilik ve doğum halinde maaş ikramiyesi ödeneceği kaydedildi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ile Tüm Bel-Sen ve Sinop Sahil Belediyeler Birliği arasında imzalanan 3. toplu iş sözleşmesi ile belediyede çalışan memurlara aylık net 1615 TL iyileştirme ve bu zamma ek olarak Ramazan ve Kurban Bayramlarında birer ikramiye verilecek. Evlenenlere 2 ikramiye, doğumda ise 1 ikramiye hakkı sağlanacak.

Kadın çalışanlara özel gün izni verilecek

Sözleşme hakkında bilgi veren Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Aynı zamanda mali haklara ilaveten, özlük haklarında da iyileştirmelere gidildi. Doğum hususunda annelik izni 16 hafta ek 8 hafta, babalık izni 10 güne ek 10 gün olarak düzenlenirken 1,5 saatlik süt izni 2 yaşa kadar uzatıldı. Sinop’a kadın eli değdiren değerli çalışanlarımıza özel dönemlerinde talep ettikleri takdirde, dünyanın birçok ülkesinde izin olarak kullanılan, hatta bazı dünya ülkelerinde yasal hak olarak tanınan, ayda 1 gün regl izni kullanabilecek. Ayrıca engelli mesai arkadaşlarımız 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde idari izinli, kadın çalışan arkadaşlarımız ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde etkinlik ve programlara katılabilmeleri adına iş akışını bozmayacak şekilde idari izinli sayılacaklar” diye konuştu.

Çalışan eşine şiddet uygularsa tüm hakları mağdura devredilecek

Başkan Ayhan, sözleşmedeki bir diğer maddenin ise aile içi şiddet uygulanması tespiti halinde, mağdur tarafın resmi kurumlardan alınacak belge ile başvurduğu takdirde o çalışanın sözleşmeden doğan tüm haklarının mağdur eşe ödeneceğini kaydetti. Ayhan, "Maalesef ülkemiz gerçeklerinden biri olan, çalışanın aile içi şiddet uyguladığı durumlarda resmi kurumlardan alınacak belgelerden herhangi biri ile başvurusu halinde, bu sözleşmeden doğan mali hakların mağdur eşe ödenmesi hususunda anlaşma sağlanmıştır. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla kadına yönelik toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık, şiddet ve tacizin önlenmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla karma eğitimler düzenlenmesi, bu eğitim ve etkinliklere katılım kolaylığı sağlanması konusunda da mutabık kalınarak sözleşme imza altına alındı" dedi.

İşçilerle de sözleşme yapılacak

Başkan Ayhan, Sinop’un daha yeşil daha temiz ve yaşanabilir hale gelmesi için çalışan personellerin yanında olmayı sürdüreceklerini belirterek, “Memurlarımızla yaptığımız sözleşme hayırlı uğurlu olsun. İlerleyen günlerde işçi arkadaşlarımızla da sözleşmemizi imzalayacak, onların da hak edişlerinde iyileştirmeye gideceğiz. Emek en yüce değerdir” ifadelerini kullandı.

Sözleşme imzalama törenine Tüm Bel-Sen Karabük Şube Sinop İl Temsilcisi Nurgül Bayrak, şube sekreteri Erkan Kabal ve sendika temsilcileri katıldı.