Sinop Kültür ve Turizm Derneği, sanat ve kültür etkinliklerini desteklemek amacıyla Sinop Belediyesi Sebahattin Ali Kültür Merkezi’ne bir piyano hibe etti. Gerçekleşen törenle piyano, kültür merkezine resmi olarak teslim edildi.

Törende, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Saim Gürbüz ve dernek temsilcileri bir araya geldi. Tören sırasında Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Saim Gürbüz, piyanonun hikayesini paylaşarak, "Viyolonsel yarışmasında güzel sanatlar lisesinin piyanosu buraya taşınmış ve burada kullanılmıştı. Bu muhteşem binada piyano sesinin ve piyanoya eşlik eden diğer bütün enstrümanların seslerinin duyulmasıyla bizi böyle bir heyecana sürükledi. Hayal ettiğimizden daha önce kent dinamikleri bir araya geldi ve bu piyano buraya konuldu. Umarım 40-50 yıl sonra burası tam anlamıyla bir sanat merkezi haline geldiğinde Sinop, sanat ve kültürle anılan bir kent olur. Sanat ve kültür festivallerinin şehir dışından birçok misafiri ağırladığı günlerde bu günleri konuşuruz" dedi.

"Yılın 365 günü burada etkinlik var"

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ise yaptığı konuşmada, Sebahattin Ali Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliklere dikkat çekerek, "Yılın 365 günü burada etkinlik var. Şu anda da biz bu etkinliği yaparken hemen yan tarafta başka bir etkinlik var. Biliyorsunuz, buradaki bütün etkinlikler ücretsiz. Biz burada ücretli etkinlik yapılmasına izin vermiyoruz. O etkinlik için bir gelir elde edilmesi gerekiyorsa, biz buna belediye bütçesinden katkı sağlıyoruz. Böyle olduğunda yılın 365 günü çok farklı etkinliklerle Sinop’a hizmet eden bir tesis oluyor. Sinop Belediyesi bir kültür merkezi yapıyor, birileri de diyor ki ’bu kültür merkezinde bir şey eksik, burayı daha donanımlı hale getirmek lazım.’ İşte bu piyano yarın bunun yanına başka şeyler ekleneceğinden ben eminim. Sinoplu kültüre, sanata, sosyal yaşama önem veren Sinop’un daha canlı, daha renkli bir kent olmasını isteyenlerin mutlaka bizim yanımıza geleceklerini ve buna benzer etkinlikleri ve donanımları burada atacağımızı umuyorum" diye konuştu.