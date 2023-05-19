Sinop Belediyesi, Gürcistan’ın Batum şehrinde düzenlenen 14. Uluslararası Turizm ve Otel Ekipmanları (EBIT 2023) Fuarı’nda stant açtı.

Gürcistan Batum’da turizmin gelişmesini teşvik etmek ve yeni teknolojiler hakkında bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla 19-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 14. Uluslararası Turizm ve Otel Ekipmanları (EBIT 2023) Fuarı’nda Sinop Belediyesi ile Sinop Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü stant açtı. Standı Gürcistan Ajara Bölgesi Yüksek Şura Başkanı Davit Gabaidze, Finans ve Ekonomi Bakanı Jaba Phutkaradze, Tarım Bakanı Zaza Shavadze, Turizm Bölge Başkanı Tinatim Zoidze, Türkiye Gürcistan İş Konseyi Başkanı Osman Çalışkan ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ziyaret etti.

Sinop Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Başkanı İsmet Damaroğlu, ziyaretten dolayı yetkililere teşekkür ederek hatıra olarak yöresel gemi maketi hediye etti.