Sinop’ta dün akşam saatlerinde yabancı kuru yük gemisinde çıkan yangına müdahale devam ederken gemi Samsun istikametine seyrediyor.

Sinop’ta dün akşam saatlerinde yabancı kuru yük gemisinde çıkan yangına müdahale devam ederken gemi Samsun istikametine seyrediyor.

Olay, dün 20.30 sıralarında Sinop’un Bozburun mevkisinde yaklaşık 7 mil açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Panama bayraklı Bata Alfa isimli kuru yük gemisinin mekanik bölgesinde yangın çıktı. Yangın sırasında gemide bulunan 17 mürettebatın vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Civardaki gemilere yardım çağrısı yapan mürettebatın yardımına ilk önce bir balıkçı gemisiyle Sahil Güvenlik ekipleri koştu.

16 yaralı kurtarıldı, 1 kişi kayıp

Yanan gemiden alınan 6’sı ağır 16 yaralı, sağlık ekiplerince önce Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne, ardından durumu ağır olanların 3’ü Samsun, 3’ü ise Ankara’ya sevk edildi. Yangın sırasında denize atlayan ve kaybolan geminin kaptanını arama çalışmaları ise sürüyor.

“Yanık ve hipotermi riskine rastlandı”

Yaralıların durumu hakkında yazılı açıklama yapan Sinop İl Sağlık Müdürlüğü, yangın sırasında mürettebat denize atladığı için hemen hemen hepsinde yanıklarla birlikte hipotermi riskine de rastladığı kaydedildi. Yaralıların yanık, hipotermi ve travmaya yönelik müdahale edildiği belirtildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Saat 06.45 itibarıyla söndürme donanımına sahip römorkör ile soğutma amacıyla Bata gemisine müdahaleye başlandı. İçinde personel bulunmayan gemi yaklaşık 15 mil sürüklenerek Gerze açıklarına ulaşmış olup gemi ilgilileri ile gün içinde kurtarma planı detayları netleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.