Sinop açıklarında 3 gün önce çıkan yangında yabancı uyruklu 16 mürettebatın yaralandığı, 1 kişinin ise kayıp olduğu kuru yük gemisi Ordu Ünye Tersanesi’ne çekildi. Gemi, römorkör eşliğinde yaklaşık 16 saatlik yolculuğun ardından Ünye açıklarına ulaştı.

Sinop açıklarında 3 gün önce çıkan yangında yabancı uyruklu 16 mürettebatın yaralandığı, 1 kişinin ise kayıp olduğu kuru yük gemisi Ordu Ünye Tersanesi’ne çekildi. Gemi, römorkör eşliğinde yaklaşık 16 saatlik yolculuğun ardından Ünye açıklarına ulaştı.

Olay, 20 Aralık akşamı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, demir atmak için yanaştığı Sinop’un Bozburun mevkisinde 7 mil açıklarındayken meydana gelen patlamanın ardından Panama bayraklı Beata Alfa isimli kuru yük gemisinde yangın çıktı. Bu esnada gemide bulunan 16 yaralı, balıkçılar ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı. Yanarak denize atladığı öğrenilen kaptan için bölgede arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Sinop açıklarından Samsun istikametine seyrettiği sırada önceki gün sabah saatlerinde gemiye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gemideki yangını söndürdü. İki römorkör ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi eşliğinde boş seyreden gemi, gerekli incelemenin ardından Ünye Limanı’ndaki tersaneye çekilmeye başlandı.

16 saatlik yolculuğun ardından Ünye açıklarına ulaştırıldı

Gemi, kontrollü bir şekilde yaklaşık 16 saat süren yolculuğun ardından sabaha karşı Ünye açıklarında yanaştırıldı. Tersanede yapılan gerekli çalışmaların ardından gemi, römorkörler eşliğinde kontrollü bir şekilde kıyaya yanaştırıldı.

İncelemelerin ardından burada bakıma alınacak

Patlamanın ardından çıkan yangında büyük hasar gören gemi için Ünye’deki tersanede ilk olarak savcılık işlemleri ve gerekli incelemelerin yapılacağı, hasar tespit çalışmalarının ardından maliyetinin hesaplanacağı ve burada onarım çalışmalarının gerçekleştirileceği öğrenildi.

Öte yandan yaralıların hastanede tedavisi sürerken, kayıp olan kaptanı arama çalışmaları ise sürüyor.