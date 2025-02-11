Sinop 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 2024 yılında yapılan 262 bin 597 çağrının yüzde 71.97’sinin asılsız olduğu açıklandı.

112 acil çağrı numarasının farkındalığını artırmak amacıyla "11 Şubat", 2009 yılından bu yana "112 Günü" olarak Türkiye’de de kutlanıyor. 112 Günü kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 2024 yılı istatistiklerini paylaştı. Sinop Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 2024 yılında gelen 262 bin 597 çağrıya personeller tarafından cevap verildi. Bu çağrıların sadece yüzde 28.03’ü asıllı çağrılardan, yüzde 71.97 gibi büyük bir oranı ise bilgi danışma ve gereksiz aramalardan oluştu. Sadece acil durumlarda aranması gereken 112 Acil Çağrı Merkezi ‘hastane randevusu almak, elektrik-doğalgaz arızası bildirmek’ amaçlı da arandı.

Asılsız ihbarlarda bulunanlara 2 bin 849 TL idari para cezası

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Saniyelerin altın değerinde olduğu ve insan hayatıyla birebir ilgili olan 112 Acil Çağrı Merkezimize yapılan bilinçsiz ve maksadı aşan aramalar telafisi mümkün olmayan kayıplara sebebiyet verebilmektedir. İşleyişi, kuruluşu ve insana dokunan yönüyle bir kamu hizmeti olan 112 Acil Çağrı Merkezi’nin sadece acil durumlarda aranması, kıymetli vatandaşlarımızdan beklentimizdir. Asılsız ihbarlarda bulunanlara 2 bin 849 TL idari para cezası uygulandığının hatırlatılması yerinde olacaktır" denildi.