10 Kasım Ataya Saygı etkinlikleri çerçevesinde Menteşe Sınırsızlık Meydanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk sergisi açıldı. Ressam Ayten Taşpınar’ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk temalı resim sergisi vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

10 Kasım Ataya Saygı etkinlikleri çerçevesinde Menteşe Sınırsızlık Meydanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk sergisi açıldı. Ressam Ayten Taşpınar’ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk temalı resim sergisi vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Ressam Ayten Taşpınar tarafından karakalem, kolaj ve lavi teknikleriyle yapılan 30 adet eserin bulunduğu resim sergisini, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ile birlikte ziyaret eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Ressam Ayten Taşpınar yeteneği ve emeğini birleştirerek Atatürk temalı harika resimler ortaya çıkarmış. Bizde 10 Kasım Ataya Saygı haftasında bir sergi düzenleyerek tüm halkımızın bu resimleri bu sanatı görmesini istedik. Kendisine çalışmaları için teşekkür ediyoruz” dedi.

Ressam Ayten Taşpınar ise eserlerinde Atatürk resimleri ve onun sözlerini birlikte kompoze ettiğini belirterek, “Sergimdeki resimleri daha önce farklı yerlerde de sergiledim ancak, Atamızın resimlerini tekrar tekrar görmek, sözlerini tekrar okumak gerekiyor. Sözleri de, resmi de, onun için harcanan çabayı da, emeği de yeniden düşünmek lazım” diye konuştu.