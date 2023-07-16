Sınırın sıfır noktası Kilis’te protokol üyeleri ile birlikte binlerce vatandaşın katıldığı kortej yürüyüşü mehter takımı eşliğinde yapıldı.

FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminin milletçe vatanseverlik duygusuyla tek vücut olarak önlendiği 15 Temmuz’un 7. yıl dönümü münasebetiyle Suriye sınırına sıfır noktasında bulunan Kilis’te Hacı Cümmüş Kavşağı’nda başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Dev Türk Bayraklarıyla gerçekleştirilen yürüyüşe Kilis Valisi Recep Soytürk, 1 Hudut Alay ve Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, daire Müdürleri ve vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.