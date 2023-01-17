Konsere vatandaşların yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kalaycı, Savcı Yusuf Ziya bilgiç, Jandarma Yüzbaşı İlker Bilim ve İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Arkın Aydın katıldı. Konserde katılımcılar gönüllerince eğlendi, etkinlik sonunda kursiyerlere plaket verildi. Vatandaşlar, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ceylanpınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, ilçe halk eğitim merkezi tarafından 24 kursiyer tarafından oluşturulan ’şarkılar bizi söyler bizde şarkı söyleriz’ Türk sanat müziği korosu, halka ücretsiz konser verdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde kursiyerler birbirinden güzel şarkıları seslendirdi.

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