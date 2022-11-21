Hakkari’nin Derecik ilçesine bağlı Irak sınırındaki Umurlu köyünde kalp krizi geçiren yaşlı adam, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Hakkari’nin Derecik ilçesine bağlı Irak sınırındaki Umurlu köyünde kalp krizi geçiren yaşlı adam, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Sabah saat 11.00 sularında rahatsızlanan Nebi Güler (60) adlı vatandaş, yakınları tarafından Derecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalede, kalp krizi geçirdiği tespit edilen Güler, daha sonra Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güler’in tedavisinin devam ettiği belirtildi.