Fransa merkezli Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) isimli sivil toplum kuruluşuna ait Geo Barents adlı gemide, kurtarılan düzensiz göçmenlerden biri doğum yaptı.

Fransa merkezli Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) isimli sivil toplum kuruluşuna ait Geo Barents adlı gemide, kurtarılan düzensiz göçmenlerden biri doğum yaptı.

Fransa merkezli Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) isimli sivil toplum kuruluşuna ait Geo Barents adlı gemide, kurtarılan düzensiz göçmenlerden biri doğum yaptı. MSF’den yapılan açıklamada, Geo Barents gemisinde Fatima isimli 3 çocuk annesi göçmenin yaptığı doğumun ardından kurtarılan göçmen sayısının 255’e ulaştığı bildirildi. 6 Aralık sabahı diğer 90 kişiyle beraber lastik bottan kurtarılan Fatima’nın 4 çocuğuyla dün gece Lampedusa Adası’na tahliye edildiği aktarıldı. Açıklamada, "Bu sabahtan itibaren Geo Barents gemisinde hayatta kalanların sayısı artık 254 değil, 255. Fatima, küçük Ali’yi doğurdu. 6 Aralık Salı sabahı aralarında diğer 3 çocuğunun da bulunduğu 90 kişiyle seyahat eden dengesiz bir lastik bottan kurtarıldı" ifadeleri kullanıldı.