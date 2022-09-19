Antalya’da sınır krizi geçiren kadın, evin balkonu yaktı. Balkon yandığı esnada evin camlarını parçalayıp, aşağıya evdeki eşyaları fırlatan kadın, polis ekiplerince sakinleştirildi.

Antalya’da sınır krizi geçiren kadın, evin balkonu yaktı. Balkon yandığı esnada evin camlarını parçalayıp, aşağıya evdeki eşyaları fırlatan kadın, polis ekiplerince sakinleştirildi.

Olay, Kızılsaray Mahallesi 73. Sokak üzerindeki 5 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sinir krizi geçiren Adile D. evdeki eşyaları dışarı fırlattı. Oda kapılarının ve pencerelerin camlarını kıran kadın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, sinir krizi geçiren kadını durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Adile D.’nin balkonu ateşe vermesiyle müdahale etmek zorunda kalan itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Adile D., polis ekiplerinin yarım saatlik ikna çalışması sonucu sakinleşti.

"Eline ne geçtiyse fırlattı"

Adile D.’nin üst komşusu Güngör Şentay, “Devamlı eve zara veriyor, evi yakması ilk defa oldu. Ev sahibini aradım, ’Ben aldığım paraya bakarım’ dedi. Arabalarımızı koyamıyoruz korkudan" diye konuştu.

Mahalle sakini Uğur Hazır da, “Balkonda bağırıp çağıran bir kadın gördük, geldiğimde eşyalarını balkondan aşağıya atıyordu. Elektrik süpürgesi ve eline ne geçtiyse aşağıya fırlattı. Sonrasında balkona yakıcı bir madde döküp ateşe verdi. Balkondan dışarı çıkıp bağırdı. Camları elindeki bıçakla kırdı. Sonra tekrar içeri girip bağırıp çağırmaya devam etti" ifadelerini kullandı.

Bayram İltir adlı vatandaş, “Biz ev yanıyor sandık ama içeride bir kadın varmış. Elindeki bıçakla camlara vuruyordu, dışarıya elektrik süpürgesi fırlattı, insanlara bağırıp çağırıyordu" diye konuştu..