Sinop’ta bir kadın, evinde sinir krizi geçirerek cama yumruk attı. Camın kırılmasıyla sağ elinden yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Yenimahalle Yüksekkaldırım Sokak’ta bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Zehra Muhammedi isimli kadın, evinde sinir krizi geçirerek cama yumruk attı. Camın kırılması sonucu sağ elinden yaralanan kadını gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.