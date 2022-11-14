HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin sınır köylerinde seracılığın geliştirilmesi için yerinde inceleme yapıldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin sınır köylerinde seracılığın geliştirilmesi için yerinde inceleme yapıldı.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Hakkari İl Koordinatörü Oğuz Görür, Irak sınırında bulunan Dağlıca bölgesiyle İran’a komşu Esendere beldesinde seracılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için incelemelerde bulunarak, köy sakinlerinden bilgi aldılar.

Açıklamalarda bulunan Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, bölgenin seracılık için uygun olduğunu belirterek, “Doski Vadisi ve Dağlıca bölgesindeki köylerde genelde meyvecilik, sebzecilik ve arıcılık yapılıyor. Bölge seracılık için de çok uygun. Biz de DAKA ve müdürlük olarak bölgeye uygun hangi projeler yapılabilir diye yerinde bir saha çalışması yaptık. Muhtarlarımızın ve üreticilerimizin de fikirlerini dinledik. Bölgenin genel potansiyeli ile ilgili bir analiz yaptık. İnşallah bölgemize seraları kazandıracağız” dedi.

Bölgeyi ziyaret eden Görür ve Yiğit’e, Dağlıca Köyü Muhtarı Reşit Katırcı, Yeşiltaş Köyü Muhtarı Haşim Kartal ve Pınargözü Köyü Muhtarı Sabri Sudaş da eşlik etti.