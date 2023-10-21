Kilis’te, Cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle kimsesiz ve bakıma muhtaç çocuklar yararına yardım kampanyası düzenlendi. Yardım kampanyasından elde edilen gelirin ise Kilis’teki depremzede çocuklar ve Filistinli çocuklara gönderileceği vurgulandı.

Kimsesiz ve bakıma muhtaç çocuklar yararına düzenlenen yardım kampanyasından elde edilen gelirleri sınır kenti Kilis’ten depremzede çocuklara ve Filistinli çocuklara gönderiliyor. Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, panayır alanındaki stantları ziyaret ederek vatandaşlara ikramda bulundu.

Etkinlikte depremzede çocuklar ve Filistinli çocuklar için gönüllü olarak görev yaptığını söyleyen Özlem Kırgök, ‘‘Kilisli kadınlar olarak evlerimizde hazırladığımız yemekleri satarak elde ettiğimiz gelirlerini Filistinli ve depremzede çocuklara göndereceğiz’’ dedi.

‘‘Gelirler Filistin’e’’

Cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle kimsesiz ve bakıma muhtaç çocuklar yararına düzenlenen yardım kampanyasının gelirlerini kentteki depremzede çocuklar ve Filistinli çocuklara gönderileceğini söyleyen Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, "Belediyenin kadın kolları ve esnaflarımız ile birlikte bir kampanya düzenledik. Yapılan ürünleri hayrımıza satışta sergiledik ve elde edilen gelirlerin AFAD üzerinden Filistin’deki kardeşlerimize gönderiyoruz’’ diyerek sözlerini tamamladı.

Hayır Panayırı’nın gelirlerini AFAD üzerinden Filistin’e gönderileceğini söyleyen Kilis Valisi Tahir Şahin ise, "Şehrin birçok değerleri var ve bu değerlerin tamamının sergilendiği çok güzel ortamdayız. Yardım sayesinde bu değerleri vatandaşlarımızla buluşturduk. Filistin’de İsrail devletinin zalimliğinden sonra hassasiyetlerini arttırarak burada elde edilecek gelirleri AFAD Başkanlığı üzerinden Filistin’e ulaştırmak için karar alındı. Belediye ve esnaf odası başkanlarımıza teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.