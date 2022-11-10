Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84. yıldönümünde sınır kenti Kilis’te düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84. yıldönümünde sınır kenti Kilis’te düzenlenen törenle anıldı.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te çelenklerin sunulması ile başlayan anma töreni saat 09.05’te 2 dakikalık saygı duruşu ile devam etti. Trafikte seyreden araçlar da saygı duruşuna kornalarını çalarak eşlik etti. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Bayrak, daha sonra yarıya indirildi. Polis, Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon Komutanı ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural,7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Kaarcoşkun, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, daire amir ve müdürlerinin yanı sıra sivil ve askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.