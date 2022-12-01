Öncüpınar Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere Öncüpınar Gümrük Sahasına gelen bir kişinin üst aramasında 12 adet cep telefonu 2 adet oto multimedya ekranı ele geçirildi.

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısında Suriye’den Türkiye’ye giriş yapan bir kişinin üzerinde 12 adet kullanılmış cep telefonu ile 2 adet oto multimedya ekranı ele geçirildi.

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