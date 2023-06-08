Şanlıurfa’nın Suriye sınırında yer alan ilçesi Ceylanpınar’da yüzlerce hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı.

Şanlıurfa’dan kutsal topraklara yolculuk başladı. İl merkezinden sonra ilçelerden de hacı adayları hac görevlerini yerine getirmek için kutsal toprakların yolunu tuttu. Şanlıurfa’nın Suriye sınırında yer alan ilçesi Ceylanpınar’da yüzlerde hacı adayı, sevinç gözyaşları içerisinde uğurlandı. Kendilerini uğurlamaya gelen yakınlarına sarılıp helallik isteyen hacı adayları, otobüslerle yola çıktı. Hac vazifelerini yerine getirmek için otobüse binen hacı adayları ise çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.