Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir araya gelen yüzlerce aile, sınırda uçurtma uçurarak renkli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı.

Şanlıurfa’nın Suriye sınırında yer alan ilçesi Ceylanpınar’da sivil toplum kuruluşları topluluğu, uçurtma şenliği düzenledi. İlçedeki kırsal bölgede bir araya gelen yüzlerce aile uçurtma uçurdu. Rüzgarın da etkisiyle havalanan uçurtmalar, sınır hattında renk cümbüşü oluşturdu. Etkinlikte keyifli zaman geçiren aileler, bu tür etkinliklerin tekrarlanmasını istedi. İlçe Kaymakamı Emrah uzun ve Emniyet Müdürü Murat Dere’nin de katılığı şenliklerde en güzel uçurtmanın sahibine ödüller verildi.

Ailesiyle birlikte şenliğe katılan Şeyhmus Taş, “Çocuklarımızla beraber uçurtma uçuruyoruz. Uçurtmamız da güzel uçuyor. Böyle etkinliklerin olması çok güzel. İnşallah bu etkinlikler devam eder. İnşallah gençlerimiz, çocuklarımız için daha güzel olur” dedi.

Sivil toplum kuruluşları topluluğu adına konuşan Abdulkadir Berhuni, “Gençlerle, ailelerle, çocuklarıyla güzel bir etkinlik oldu. Rabbim tekrarını nasip etsin. Bunun devamını da inşallah getireceğiz. Bunu ileride festival şeklinde de planlıyoruz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çocuklar da etkinlikten memnun olduklarını belirtti.