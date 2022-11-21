Trakya Bölgesel Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı’nın sekizincisi Kırklareli’de yapıldı. Toplantıda, birbirine sınır üç ilin (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) sınır güvenlikleri hakkında konuşularak, düzensiz göçe ilişkin tedbirler ele alındı.

Trakya Bölgesel Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı’nın sekizincisi Kırklareli’de yapıldı. Toplantıda, birbirine sınır üç ilin (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) sınır güvenlikleri hakkında konuşularak, düzensiz göçe ilişkin tedbirler ele alındı.

Trakya’da yaşanan düzensiz göç çerçevesinde, iller arası koordinasyonun sağlanması amacıyla düzenlenen "Trakya Bölgesel Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı”nın 8’incisi, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık’ın başkanlığında Kırklareli’de gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Kırklareli Valisi Birol Ekici, ülkenin 2018 yılından beri insani yardımda dünya birincisi olduğunu vurgulayarak, “Üç ilimiz birbirine sınır ve göç kaynaklı ortak sorunlarımız var. Bu sorunların çözüm önerileri de yine ortak. Bu çerçevede 7. toplantıda aldığımız kararların ne aşamada olduğunu değerlendireceğimiz ve önümüzdeki döneme ilişkin strateji belirleyeceğimiz bu toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepimizin bildiği üzere artık ülkemiz 2018’den bu yana hem insani yardımda dünya birincisi durumunda hem de bölgemizde oluşan istikrarsızlıklar nedeniyle göç dalgalarına maruz kalmaktadır. Sınır olan illerimizin buna ilişkin olarak daha ciddi tedbirler alması gerekiyor. Bu tedbirleri görüşeceğiz ve aldığımız tedbirleri ortak bir şekilde uygulayacağız. Koordinasyonun çok önemli olduğunu bugüne kadar yaptığımız çalışmalardan gördük ve daha iyi bir şekilde koordinasyonu sağlayacağız” dedi.

Açılış konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti

Halk eğitim merkezinde gerçekleşen toplantıya; Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, Trakya’da görev yapan Cumhuriyet başsavcıları, askeri birlik komutanları, vali yardımcıları, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları, gümrük ve dış ticaret müdürleri, il göç idaresi müdürleri ve ilgili birim yetkilileri katıldı.