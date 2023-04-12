Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir okulun penceresinden sınıfa giren karga, sınıf içerisindeki öğrencilerin paniğe kapılmasına sebep oldu. Karganın sıraların üstünde yemek arayıp, kalemlerle uğraşması saniye saniye kaydedildi.

Çarşamba TOKİ Şehir Ferhan Hasovalı İlkokulunda yaşanan olayda karga, bir sınıfın penceresinden içeriye girdi. Açık pencereyi gören karga içeride yemek aramak için sıraların üstündeki kalemlikleri karıştırmaya başladı. Bu esnada karganın sınıfa girdiğini gören minik öğrenciler, kısa süreli panik yaşadılar. Sınıf öğretmeni tarafından öğrenciler sakinleştirilmeye çalışılırken, karganın yemek arayışı da ilgiyle izlendi.

Sıralardaki kalemlere dadanan ve aradığı yemeği bulamayan karga, bir süre sonra öğretmenler tarafından doğaya bırakıldı.