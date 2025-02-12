Ağrı’nin Diyadin ilçesinde öğretmenler (LGS) hazırlanan öğrencilerin mevcut durumları ve okulun genel işleyişine dair ayrıntılı bir toplantı gerçekleştirildi.

İkinci dönemin başlamasıyla birlikte geleceği şekillendirmek ve öğrencilerin eğitim yolculuğunda daha sağlam adımlar atılmasını sağlamak amacıyla kapsamlı bir yol haritası belirlendi. Bu bağlamda, öğrencilerin akademik başarı seviyeleri, birinci dönemin genel değerlendirme sonuçları, Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) hazırlanan öğrencilerin mevcut durumları ve okulun genel işleyişine dair ayrıntılı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantı, hem bireysel hem de genel hedeflerini yeniden gözden geçirmek ve planlı bir şekilde ilerlemek için önemli bir başlangıç noktası oldu.

Bu süreçte Diyadin Atatürk Ortaokulu sınıf öğretmenleri de ortak bir anlayış ve iş birliği içerisinde bir araya geldi. Bu toplantılar kapsamında, öğrencilerin gelişim süreçlerini daha yakından takip etmek, karşılaşılan zorlukları ele almak ve çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmek üzere verimli istişareler gerçekleştirildi. İkinci döneme daha güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlayan bu çalışmalar, hem öğretmenler hem de öğrenciler için motivasyonu artıran dinamik bir ortam oluşturmayı hedefledi.