Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu’nda görev yapan Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni Nihat Koçer, "Benim Berberim Öğretmenim" projesi çerçevesinde özel eğitim sınıfındaki öğrencilerinin saç tıraşını yapıyor.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu’nda görev yapan Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni Nihat Koçer, "Benim Berberim Öğretmenim" projesi çerçevesinde özel eğitim sınıfındaki öğrencilerinin saç tıraşını yapıyor.

"Benim berberim Öğretmenim" projesinin 2 yıldan beri devam eden bir proje olduğunu söyleyen Öğretmen Nihat Koçer, “ Pandemi döneminde hepimiz berberlere uzak kaldık. Tıraş olmanın ve berberlerin ne kadar önemli bir meslek gurubu olduğunu fark ettik. Özel gereksinimli bireyler bunu hayatlarının her kesiminde yaşıyorlar. Özellikle bazı sosyal ve toplumsal konularda bizler kadar dikkat süreleri yoğun olmadığı için zorlanabiliyorlar. Pandemi döneminde berberler kapalı olduğu için bir tıraş makinesi aldım. Kendimi tıraş etmek için videolar izleyip kendimi geliştirdim. Pandemi bittikten sonra öğrenciler okula gelmeye başladığı zaman öğrencilerimi tıraş etmeye başladım. Tabi ki bunu ailelerin isteği doğrultusunda gerçekleşti. Çünkü öğrencilerimizden biri ağır düzeyde zihin engelli, yine diğer iki öğrencimizin dikkat süresi berber koltuğunda uzun süre oturmaya elverişli değil. Bu yüzden kendi üzerimde öğrendiğim, amatör şekilde yaptığım berberliği öğrencilerimin de ihtiyacını gidermek amacıyla belli aylarda düzenli olarak onların tıraşlarını yapmaya başladım. Öğrencilerimiz ve velilerimiz çok mutlular. Çünkü bu onlar içinde büyük bir problem. Berber bazen tıraş etmek istemiyor. Orada problemlerle karşılaşabiliyorlar. O yüzden problemi bu şekilde ortadan kaldırmaya çalıştık. Toplum her konuda özel gereksinimli bireylerin isteklerini göz önünde bulundurur ve onlara özel bireyselleştirmeleri yaparsa bu bireyler topluma daha çok katılır, toplumla daha çok bütünleşir, biz o zaman engelsiz bir toplum oluruz” diye konuştu.

“Proje velilerin talepleri doğrultusunda hayata geçti”

Velilerin talepleri doğrultusunda hayata geçirdikleri, “Benim Berberim Öğretmenim" projesinin büyük bir fedakarlık ve özveri işi olduğuna dikkat çeken Okul Müdürü Pelin Solak,” Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerimizin velileri çocuklarının berbere gitmekte sıkıntı yaşadıklarını, çocukların o ortamdan kaçmak istediğini, tıraş olmak istemediklerini dile getirdiler. Özel Eğitim Sınıfı öğretmenimiz Nihat Koçer, düzenli bir şekilde çocukları bildikleri ve tanıdıkları sınıf ortamında tıraş etme işini kendisinin yapabileceğini söyledi. Okul idaresi olarak öğretmenimizin bu teklifinden çok memnun kaldık. Nihat öğretmenimizin yürütmüş olduğu, “Benim Berberim Öğretmenim" projesi büyük bir fedakarlık ve özveri işidir. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz Nihat öğretmenimiz sayesinde daha rahat ve güvenli bir ortamda tıraş olmaktadır. Bu uygulamadan öğretmenimiz, öğrencilerimiz ve aileleri memnun, mutlu, biz okul idaresi olarak herkesten daha çok mutluyuz. Nihat Koçer öğretmenimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.