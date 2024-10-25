Samsun’da 7 müzik aletinde usta öğreticiliği olan bir sınıf öğretmeni bazı dersleri çaldığı müzik aletleri ve ’Bakkal Amca’ ismini verdiği kukla ile işliyor. Bu şekilde dersleri sıkıcı olmaktan çıkardığı ifade eden sınıf öğretmeni ayrıca öğrencilerin ezberlemeleri gereken bilgileri şarkıyla harmanlayarak çocukların daha kolay öğrenmelerini sağlıyor.

İlkadım ilçesinde bulunan Şehit Cengiz Topel İlkokulu’nda görevli sınıf öğretmeni Mahir Çuğu, derslerinde öğrencilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Bağlama, gitar, keman, piyano, ney ,kaval gibi birçok müzik aletini çalabilen Mahir Çuğu, derslerinde de bu yeteneğini kullanıyor. Matematik, Türkçe gibi derslerde müzik aletlerini kullanarak ders anlatan Mahir Çuğu ayrıca, Bakkal Amca isimli kukla ile anlatım yaparak öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini sağlıyor.

"Biraz daha işi eğlenceli hale getirmemiz gerekiyor"

Öğretmen Mahir Çuğu, “Mesleğimi severek yapıyorum. Yaptığım işi daha geliştirmek adına ve keyif almak adına yapıyorum. Bazen öğrencileri 40 dakika boyunca sınıfta sıkılırlar ya öğretmenlerde haliyle sıkılıyor. Biraz daha işi eğlenceli hale getirmemiz gerekiyor. Derslerimi çok yönlü işliyorum. Özellikle içe kapanık öğrenciler ben fazla içe kapanık kalamıyor. Sanatın değişik dallarında yıllarca eğitim aldım. 7 enstrümanda usta öğreticiliğim var. Bunlarda yıllarca eğitim aldım. Müzikte solist olarak daha önce görev aldım. Spora ve resme ilgim var. Hem güzel sanatlara hem de çocukların kendilerini geliştirecekleri alanlara dair pek çok eğitim aldım. Öncelikle bağlama, gitar, keman, piyano, ney, kaval gibi müzik aletlerini çalıyorum. Besteci yönümde var. Onu da kullanıyorum. Özellikle matematik derslerinde ritmik saymalar başta olmak üzere 4 işlemlerde her konuya bir şarkı yapıyorum. Böylelikle çocuklara keyifli ve unutamayacakları bir ders deneyimi sağlıyorum. Özellikle ezberlemeleri gereken bir takım şeyleri şarkıyla verdiğimiz zaman çocuklar şarkıyı ezberliyor. Dolayısıyla öğrenmesi gereken şeyleri öğrenmiş oluyor" dedi.

Minik öğrenciler ise derslerde çok eğlendikleri, öğretmenlerini çok sevdiklerini söylediler.