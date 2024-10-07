Darıca’da sınıf başkanlığı seçimlerinde Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı okula getirme vaadinde bulunan Belinay Ateş sözünü tuttu. Sınıfı ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Başkan Muzaffer Bıyık, hayvanat bahçesi gezisi sözü vererek minikleri sevindirdi.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Belinay Ateş, sınıf başkanlığı seçimleri öncesi arkadaşlarına seçim vaadinde bulundu ve "Sınıf başkanı seçilirsem belediye başkanını okula getireceğim" sözünü verdi. Sınıf başkanı olan Ateş, sözünü de tutarak, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a ulaştı ve kendisini okula davet etti.

Belinay’ın davetini geri çevirmeyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da öğrencilere sürpriz yaparak sınıfı ziyaret etti. Bıyık, "Sınıf başkanımız beni çağırdı ben de koşa koşa geldim. Yolda gelirken de öğrendim ki başkanlık seçimi için koz olarak beni kullanmış. Kazanırsam belediye başkanını getireceğim demiş. Ben de seve seve geldim. Demokratik bir seçim olmuş. Kazanan 5-D sınıfı oldu. Ben de buradan 5-D sınıfına bir söz vereyim ve öğretmeninizin belirlediği bir günde size hayvanat bahçesini gezdirmeye götürelim. Sizlerden tek isteğimiz derslerinize iyi çalışın ve kendinizi en iyi şekilde yetiştirin" dedi.