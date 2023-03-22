MIP'ten yapılan açıklamaya göre, 2022 yılının ikinci yarısında MIP ailesine operasyon direktörü olarak katılan Singh, liman yönetimi konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahip. Uluslararası ticaret ve işletme yönetimi alanında yüksek lisans derecesi ile sevkiyat ve ihracat yönetimi alanında lisansüstü diploması bulunan Singh, liman işletmeciliği sektöründe 25 yılı aşkın kariyeri boyunca Afrika, İngiltere, Ortadoğu, Hindistan ve Kuzey Amerika gibi bölgelerde çalışarak kültürlerarası deneyim kazandı.

Singh, yeni görevine ilişkin yaptığı açıklamada, "MIP’deki yeni rolüm dolayısıyla onur duyuyorum. Dünyanın önemli limanlarında operasyon direktörü olarak edindiğim sektörel tecrübeyi, Mersin Uluslararası Limanı’nın gelişmesine ve bir üst seviyeye taşınmasına aktarabileceğim için heyecanlıyım. Görevim süresince MIP’nin dinamik ve profesyonel ekibiyle birlikte gerek iç gerekse dış paydaşlarla yakın iş birliği içinde çalışmaya, değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için operasyonel ve hizmet mükemmelliğine katkı sağlamaya devam edeceğim. Bu vesileyle MIP’nin, Türkiye’nin lider limanı pozisyonuna ulaşmasında gösterdiği başarı ve yaptığı büyük katkılardan dolayı Johan Van Daele’ye teşekkür etmek istiyorum ve yeni pozisyonunda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

2017 yılından bu yana MIP Genel Müdürlüğü görevini yürüten Johan Van Daele, Kapılar Projesi ve Kapasite Artırımı Projesi (EMH2) gibi birçok önemli projeyi başarıyla gerçekleştirmişti.