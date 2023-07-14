Diyarbakır’da ev ve iş yerlerinden farklı tarihlerde hırsızlık yapan 15 şüpheli tutuklandı. Polisin operasyonu sırasında bir şüphelinin yatakların arasında saklanırken yakalanması kameraya yansıdı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Suçla Sinerjik Mücadele Projesi" kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı tarih ve adreslerde hırsızlık ve kapkaç yaptıkları belirlenen 15 şüpheli, eş zamanlı operasyonla tespit edilen adreslerde gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri, polisin baskını sırasında minderlerin altına saklandı.

Birinin 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu 15 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan bazı şüphelilerin hırsızlık ve kapkaç yaptığı anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.