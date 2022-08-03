Merkezefendi Belediyesi tarafından sinemaseverlere yaz akşamlarında film keyfi yaşatan ‘Açık Hava Sinema Gecesi’ etkinliği başladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kültürel projeler anlamında sizlerin gayreti ve katkılarıyla Türkiye’ye örnek oluyoruz. Siz varsanız biz varız, siz varsanız biz güçlüyüz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından sinemaseverlere yaz akşamlarında film keyfi yaşatan ‘Açık Hava Sinema Gecesi’ etkinliği başladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kültürel projeler anlamında sizlerin gayreti ve katkılarıyla Türkiye’ye örnek oluyoruz. Siz varsanız biz varız, siz varsanız biz güçlüyüz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi kültür ve sanat faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede pandemi nedeniyle ara verilen ‘Açık Hava Sinema Gecesi’ etkinliği yeniden başladı. İlçenin farklı mahallelerinde gerçekleştirilen etkinlik bu yıl ilk kez Karaman Mahallesi’nde, vatandaşların yoğun katılımı ile düzenlendi. Aileleriyle birlikte açık hava sinemasını izlemek üzere Karaman Pazar Yeri’ni dolduran Merkezefendililere, patlamış mısır ve gazoz ikramında da bulunuldu. Kurulan dev ekranda sinemanın en güzel filmlerini nostaljik bir atmosferde izleme şansını bulan vatandaşlar doyasıya vakit geçirdi.

“Sizden aldığımız enerji ile çalışıyoruz”

Yoğun ilgiden dolayı memnuniyetini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sizlerle birlikte bu ortamda olmak bizlere de çok iyi geliyor. Ekonomik, geçim, işsizlik, okul gibi sıkıntılarımıza bir ara, bir mola vermek istedik. Sizlere de sözümüz vardı. Kültürel projeler anlamında Merkezefendi Belediyesi olarak sizlerin gayreti ve katkılarıyla Türkiye’ye örnek oluyoruz. Karaman Mahallemizde film ve sinema gecelerimize başladık. Sizlerin ailecek, eşinizle, çocuğunuzla, dostunuz ve komşunuz ile birlikte hoş bir vakit geçirmenizi sağlamak için buradayız. Sizler de bu etkinliğe büyük katılım ve destek sağladınız. Siz varsanız biz varız, siz varsanız biz güçlüyüz. Sizden aldığımız enerji ile çalışıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, hepinize iyi seyirler” ifadelerini kullandı.