Sinemaseverleri bugün vizyona girecek yeni filmler bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - Vizyondaki filmlerin yanı sıra Oscar ödüllü Barry Jenkins'in yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon filmi Mufasa: Aslan Kral (Mufasa: The Lion King), Mağrur Diyar’ın sevilen kralı Mufasa'nın beklenmedik yükseliş hikâyesini konu ediniyor. Mufasa, efsanesini Simba ve Nala’nın kızı Kiara’ya aktarmak için Rafiki’den yardım isterken, hikaye geçmişe dönüşlerle onun yetim bir yavrudan kraliyet soyunun mirasçısına dönüşümünü anlatıyor.

Haftanın komedi filmlerinden Oflu Hoca 4, şifa bulmak için yoga kampına katılan Oflu Hoca'nın hikayesini konu ediniyor. Psikolojik sıkıntılar yaşayan Oflu Hoca, şifa bulma umuduyla İstanbul'da bir yoga kampına katılır. Ancak katıldığı kamptaki yoga gurularının dolandırıcı olduğunu düşünen Oflu Hoca, onların foyasını ortaya çıkarmak için bir maceraya atılır.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Onur Ünlü’nün üstlendiği haftanın diğer komedi filmi Şımarık, babasının verdiği ceza sonucunda kendini 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda bulan bir adamın hikayesini konu ediniyor. Mete, zengin bir babanın kuralsız, sorumsuz ve şımarık oğludur. Oğlunun durmak bilmeyen taşkınlıklarından yorulan ve buna bir son vermek isteyen babası, onu sıra dışı bir cezaya çarptırır. Mete, zamanda yolculuk yaptığına inanarak, 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda kurmaca bir köye gönderilir ve burada bir seyis olarak yaşamaya zorlanır.

Jude Law’ın başrolünde olduğu Düzen (The Order), yaşanan soygunların ülke düzenini bozduğu 1983 yılında geçiyor. Amerika’da meydana gelen bir dizi banka ve araba soygunu, ülke düzenini sarsar. Yalnız bir FBI ajanı olan Terry Husk, meydana gelen olayların geleneksel, finansal motivasyonlu suçluların değil, bir grup tehlikeli yerel teröristin işi olduğuna inanır ve araştırmaya başlar. Terry, çok geçmeden yaşananların arkasında Amerikalı beyazların üstünlüğünü savunan militan örgüt The Order’ın lideri neo-Nazi Robert Jay Mathews’ın olduğunu keşfeder. ABD hükümetine karşı yıkıcı bir savaş planlayan Mathews, yandaşlarının sayısını hızla artırır.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Özer Feyzioğlu’nun üstlendiği Akıldan Kalbe, ailesi parçalanan bir adamın hikayesini konu ediniyor. Yıllar önce yaptığı hatalar nedeniyle ailesinin parçalanmasının acısını yaşayan bir babanın ve ailenin yeniden bir araya gelmesiyle yaşananların anlatıldığı filmde, ters köşe bir karakter olan Sadık’a Kerem Alışık hayat verirken, yaşadıklarına rağmen mücadele etmeye devam eden Defne’yi Hande Soral canlandırıyor.

Yol kenarındaki tozlu bir lokantada geçen bir geceyi konu edinen Katliam Gecesi (Last Straw), geç vardiyada tek başına çalışan genç garson Nancy'ye odaklanıyor. Bir dizi kaotik olay kontrolden çıkarken Nancy, bir grup maskeli saldırgan tarafından terörize edildiğinde kendini yaşam mücadelesinin içinde bulur. Kimse göründüğü kişi değildir ve gidecek hiçbir yeri olmadığından bu gece hayatta kalabilmek için elinden geleni yapmak zorundadır.

Bergüzar Korel, Bige Önal ve Defne Burnaz’lı oyuncu kadrosuyla vizyona girecek On Saniye, bir öğrenci annesi ile rehberlik öğretmeni arasında geçen gergin görüşmeye odaklanıyor. Ülkenin en prestijli lisesi William College’da son sınıfta okuyan bir öğrenci, çektiği “kedi öldürme” videosu nedeniyle okuldan atılır. Bu durum üzerine öğrencinin annesi Yasemin, okulun rehber öğretmeni İpek’i ziyaret eder. Diyalog kurmaya çalışan iki kadın, zamanla birbirini tüketir. Hayatlarındaki sırlar ortaya saçıldıkta rehberlik odası bir satranç tahtası haline gelir.