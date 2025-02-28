Manisa Celal Bayar Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen EGEKAF25 Kariyer Fuarına katılan Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. Güven sinemada ezber bozan fikirlerin önemine değinirken yapay zeka destekli film üretimlerinin önem kazanacağı vurgusunu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ev sahipliğinde 26-27 Şubat 20025 tarihlerinde Ege Kariyer Fuarı düzenlendi.

Fuar kapsamında Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ile söyleşi gerçekleştirildi.

‘Ayrılsak da Beraberiz’, ‘Seksenler’, ‘Çocuklar Duymasın’ gibi dizilerin senaristi olan Birol Güven söyleşisine başta Manisa Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri olmak üzere farklı fakültelerden öğrencilerin ve öğretim üyelerinin yoğun katılımı oldu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Özçınar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide Güven, sektör deneyimlerinin yanı sıra sektörde başarılı olmak için önerilerini paylaştı. Türk dizilerinin uluslararası pazardaki başarısına değinen Güven, sektörle ilgili önemli tespitlerde bulundu.

Güven, sinema destek başvuruları ile ilgili olarak ezber bozan fikirlerin önemine değinirken yapay zeka destekli film üretimlerinin önem kazanacağı vurgusu yaptı. Söyleşide gelecekte film ödüllerini yapay zekanın değil ama yapay zeka ile film yapmayı bilen kişilerin alacağı vurgusunu yapan Güven, "Yapay zekayı iyi kullanan, doğru tanımlama yaparak içerik oluşturan kişiler öne çıkacaktır. Prompt Designer olmak önem kazanıyor." dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Meral Özçınar ise yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "Yapay zeka ve yeni teknolojiler, sinema sektörünün artık ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak şunu unutmamalıyız ki, en güçlü hikayeler hala insanın duygularından, hayal gücünden ve özgün bakış açısından doğuyor. İletişim Fakültesi olarak eğitim içeriklerimizi bu dönüşüme uyumlu şekilde şekillendiriyor, yapay zeka araçlarını ders programlarımıza entegre ederek öğrencilerimizin hayal gücü süreçlerinde bu teknolojileri etkin bir şekilde kullanmalarını destekliyoruz. Akademi ve sektör arasındaki iş birliklerini güçlendirerek, genç yeteneklerin projelerde aktif rol almasını sağlamayı hedefliyoruz. Sayın Birol Güven’e, değerli deneyimlerini bizlerle paylaştığı ve öğrencilerimize ilham verdiği için teşekkür ediyorum. Bu tür buluşmalar, öğrencilerimizin kariyer yolculuklarında önemli bir rehber oluyor."

Etkinlik Manisa Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Özçınar’ın Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven’e plaket takdiminin ardından sona erdi.