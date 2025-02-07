Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Sektörünün Desteklenmesi Yönetmeliği'nde değişiklik yaparak harcama belgeleri genişletildi. Eksik belgelerle başvuruların kabul edilmeyeceği destekler kapsamında yeni projeler, önceki projenin gösterime girmesi şartıyla desteklenecek.ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.

Buna göre destekler kapsamındaki harcama belgesinin içeriği genişletildi. Daha önceki yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasındaki 'd' bendinde yer alan 'Harcama Belgesi' bölümünde mal veya hizmet alımlarında işin, malın veya hizmetin özelliğine veya alımın yapıldığı yere göre düzenlenmesi gereken belge, proje kapsamında sunulan banka teminat mektubu komisyon masraf ödemelerine ve sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetlerinin bağlı olduğu kefalet sigorta sözleşmesi prim ödemelerine ilişkin dekontlar, ücret bordorları, SGK prim ödemeleri, özel sigorta poliçe giderleri ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen tahsilat makbuzları' olarak güncellendi.

Ayrıca Genel Müdürlükçe incelenen başvuru belgelerinin, inceleme sonucunda tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibine bildirilmesi ve bakanlıkça duyurulan başvuru tarihinin bitimi itibariyle imzalı başvuru formu dahil olmak üzere gerekli tüm belgeleri eksiksiz olarak Bakanlığa sunulmamış projelerin toplantı gündemine alınmayacağı hüküm altına alındı.

ÖNCEKİ PROJE GÖSTERİME GİRERSE AYNI TÜRDEKİ YENİ PROJEYE DESTEK VERİLECEK

Öte yandan Yönetmelik değişikliği kapsamında ayrıca 12'inci maddeinin 2'nci fıkrası da, uzun metrajlı sinema film yapım destek türünde destek almış olanların aynı türde yeni proje için başvurunun Kurul tarafından uygun görülmesi halinde yeni proje destek tutarının ilk diliminin ancak öndeki projenin gösterim yükümlülüğünün gerçekleştirilmesi halinde ödeneceği kaydedildi.