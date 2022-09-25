Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu yıl 10’uncusu düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası’nda “Beyazperde’den Uğurladıklarımız” bölümünde, beyaz perdeden ayrılıp dijital film platformlarına geçen Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan ve Şahan Gökbakar’ın videoları gösterildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu yıl 10’uncusu düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası’nda “Beyazperde’den Uğurladıklarımız” bölümünde, beyaz perdeden ayrılıp dijital film platformlarına geçen Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan ve Şahan Gökbakar’ın videoları gösterildi.

10. Türk Filmleri Haftası’na Bodrum Trafo Kafe’de düzenlenen ödül töreni damga vurdu. İlk olarak pandemi döneminde kaybedilen sinema sanatçılarının anlatıldığı filmin gösterimi sunuldu. Sinema sanatçıları, yönetmenler, yapımcılar, sinema salonu sahipleri ve vatandaşlar vefat eden sinema oyuncularını ayakta alkışladı. Ardından katılımcıların en çok ilgi gösterdiği bölümlerden biri “Beyazperde’den Uğurladıklarımız” videosu oldu. Beyazperdeye veda ederek dijital platforma içerik üretmeyi tercih eden Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve Yılmaz Erdoğan, törende beyazperdeden güle güle diyerek uğurlandı.

Gecede özellikle pandemi döneminde olumsuz etkilenen film sektörünün ayakta kalması için önemli mücadeleler veren Mustafa Uslu, Murat Şeker, Ulaş Uslu, Ferhat Aslan, Serdar Can, Benhur Güzeler, Serkan Günay, Ersin Şeremetli, Atilla Mazlumca, Gülay Afşar ve Ömer Sevimli’ye “Beyazperde Vefa Ödülleri” çerçevesinde plaket takdim edildi.