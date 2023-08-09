Gebze Belediyesi’nin öncülüğünde başlatılan ’Mahallemde Sinema Var’ etkinlikleri, Gebze’de yaşayan vatandaşların ve özellikle çocukların ilgi odağı haline gelmeye devam ediyor. Bu özel etkinlik için, Güzeller Mahallesi’nde düzenlenen film gösterimi renkli ve coşkulu anlara sahne oldu.

Gebze Belediyesi’nin öncülüğünde 22 mahallede başlatılan ’Mahallemde Sinema Var’ etkinlikleri, aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmek isteyen çocuklar için muhteşem bir fırsat sunuyor. Her akşam farklı bir mahallede düzenlenen etkinliklerde, çizgi-sinema filmleriyle dolu keyifli anlar yaşanıyor. Güzeller Mahallesi’nde düzenlenen film gösterimine katılan çocuklar, heyecanla bekledikleri çizgi-sinema filmlerini aileleriyle birlikte izlemenin mutluluğunu yaşadılar. Film gösterimi öncesi ise klasikleşmiş Hacivat-Karagöz oyunu sahnelendi ve bu geleneksel gösteriye katılan çocuklar ve aileleri unutulmaz bir deneyim yaşadılar.

Etkinlik boyunca çocuklara ve ailelere çeşitli ikramlarda bulunulurken, Başkan Büyükgöz de katılımcılarla samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekinmeyi unutmadı.

Gebze Belediyesi’nin ’Mahallemde Sinema Var’ etkinlikleri, sadece eğlence değil aynı zamanda mahalle sakinlerinin bir araya gelip kaynaşmasını sağlayarak toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor.