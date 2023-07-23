Esenyurt Belediyesi Sinema Akademisi’nin ilk mezunları, sertifikalarını oyuncu Nur Sürer’in elinden aldı.

Esenyurt’ta bir ilk olan ve Türk Sinema Vakfı ile ortaklaşa düzenlenen Sinema Akademisi ilk mezunlarını verdi. Başarılı yönetmenlerin sektörde kendini geliştirmek isteyen kursiyerlere deneyimlerini aktardığı akademide 3 ay boyunca yönetmen yardımcılığı, senaryo asistanlığı, kurgu asistanlığı ve kamera asistanlığı gibi eğitimler yapıldı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, sertifikalarını Türk Sinema Vakfı Başkanı Oyuncu Nur Sürer’in elinden aldı. Sertifika törenine Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şimşek, Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

“Esenyurt Belediyesi’ni kutluyorum”

Sinema Akademisi’nden başarıyla mezun olan kursiyerleri tebrik eden Nur Sürer, “Sinemaya verdiği önemden dolayı Esenyurt Belediyesi’ni kutluyorum. Çünkü buranın içerisinde sanata, sinemaya, edebiyata yönelik çalışmalar var. Ben bütün belediyelerin bu anlamda hassas olması gerektiğini düşünüyorum. Gençlerin katılımcı olacağı, kursların çoğalacağı yerler olması gerekiyor. Sanata herkesin ihtiyacı var. Sanat su gibi, bir bitki gibi. Gençler mutlaka bu kurslara katılsınlar, kendilerini geliştirsinler. Televizyonda işler o kadar çoğaldı ki, gerçekten kamera arkası eleman bulmamız giderek zorlaşıyor. Genç arkadaşlarımız çalışırlarsa rahatlıkla iş bulabilirler. Esasında sinema sektörü çok bağımsız bir iş. Bir bankacı gibi ya da bir devlet memuru gibi değilsiniz. Kafanıza göre takılabiliyorsunuz. Beni sinemada en çok çeken şeylerden birisi de bu. Sinemacılık insana özgürlük sunan bir meslek” dedi.

“Kolaylıkla iş buldum”

Sinema Akademisi’nden aldığı eğitimle sektörde kolaylıkla iş bulduğunu söyleyen Caner Öz, “Esenyurt Belediyesi Sinema Akademisi’nde 3 ay eğitim aldım. Kurgu, post prodüksiyon, kamera asistanlığı gibi alanları öğrendikten sonra bir medya şirketinde kurgucu olarak işe başladım. Buradaki hocalarımızdan çok memnunum. Sinema Akademisi’nin eğitim mekanı çok güzel ve şartlar çok iyi. Burada bir aile gibi olduk, çok iyi arkadaşlıklar da edindik. Bu gün de sertifikalarımızı aldık. Nur Sürer’in sertifikalarımızı vermesi çok anlamlıydı. Benim için onur verici bir gündü. Bu açıdan Esenyurt Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.