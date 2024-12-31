Sinekle mücadele çalışmalarına yaz-kış aralıksız devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, sinekler için önemli bir üreme kaynağı olan eski araç lastiklerini toplayarak, geri dönüşüme gönderiyor.

Sinek ve haşere ile mücadele çalışmalarını etkin bir biçimde sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında da üreme kaynaklarının ortadan kaldırılması için yoğun çaba harcıyor. Eski, kullanılmayan ve çevreye gelişi güzel bırakılan araç lastikleri de içlerine dolan sular yüzünden sinekler için önemli bir üreme alanı oluyor. Büyükşehir ekipleri, yağışların da başlamasıyla ilçelerde gelişi güzel bırakılan araç lastiklerini toplama çalışmalarına hız verdi. Toplanan onlarca araç lastiği ile sineklerin en önemli üreme kaynaklarından biri kurutulurken, bu lastiklerinin geri dönüşüme gönderilmesi ile de çevre kirliliğin önüne geçiliyor.

“Geri dönüşüme gidiyor”

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri son olarak Manavgat’ta boş alanlara, ormana ve yol kenarlarına atılan araç lastiklerini topladı. Lastikler geri dönüşümde kullanılmak üzere Konya’ya gönderildi. Her türlü zararlı haşerelere karşı mücadeleyi, uzun zamandır sürdürdüklerini belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ziraat mühendisi Mustafa Keçer, “Manavgat’ta yılda ortalama 50 ton lastik topluyoruz. Gerçekten ciddi bir mücadele yapılıyor. Hem sinekle mücadele ediliyor hem de çevre kirliliğinin önüne geçiyoruz” diye konuştu.