Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi ekipleri, şehir genelindeki ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürüyor.

Vatandaşlardan gelen talepler ve ihtiyaçlar çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi ekipleri, yeni ekipman ve araçlarıyla ilaçlama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Yoncalı Mahallesi başta olmak üzere bölgede faaliyet gösteren ekiplerimiz, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda, çöp konteynerlerinde, park ve dinlenme alanlarında, sinek ve haşerelerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı onaylı Biyosidal Ürünler Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip ekiplerin, vatandaşlardan gelen talepler ve planlanan program dahilinde ilaçlama faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.