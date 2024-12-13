Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) Merkezi’nde ’larva tedavisi’ uygulanıyor. Yüzlerce sinek larvası ölü dokuyu yiyor, yaralı bölge kesilmekten kurtuluyor.

Binlerce yıllık tedavi yöntemleri ile şifa dağıtan GETAT Merkezi’nde uygulanan larva tedavisiyle ilk olarak İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’nde gelen sinek larvaları açık yaraya yerleştiriliyor. Belirli bir gün boyunca larvaların yara üstünde kalması sağlanıyor. Sinek larvaları ölü dokuyor yiyerek bölgenin kesilmesi önleniyor.

"Bu fantastik ve çok spesifik bir yöntem"

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Onur Öztürk, "Özel bir sineğin yumurtaları steril bir şekilde İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’ndan tarafımıza yönlendiriliyor. Bu fantastik ve çok spesifik bir yöntemdir. Türkiye’de çok az merkezde uygulanıyor. Bütün açık yaralarda uygulanabiliyor. Özellikle diyabetik ayak dediğimiz hasta grubunda bu tedavi yöntemi uygulanabiliyor. Biz iplikçi boyutunda olan çok ince larvaları yaranın içine koyuyoruz. Oradaki çürümüş dokuları larvalar ürettikleri bazı enzim ve hormonlarla eritip yutuyorlar. Bir yandan oradaki mikropları öldürüp yutuyorlar. Biz de bunun dışındaki diğer yöntemlerle sigara bıraktırma, şeker oranlarının düzeltilmesi gibi diğer imkanlarla o yaranın iyileşmesini sağlıyoruz. Kronik yaraların iyileşmesini sağlayarak o bölgenin kesilmesini engellemeye çalışıyoruz" dedi.

Hastalar ise birçok merkezde olmayan tedavi yöntemini Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezi’nde bulduklarını ifade ettiler.