Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Taşköy kırsal mahallesinde yaşayan 82 yaşındaki Musa Aktaş, yarım asrı geçkin süredir; törpü, keser ve zımparası ile ağaçlara şekil veriyor. Musa usta, 57 yıldır sürdürdüğü sanatını şimdilerde sipariş üzerine de olsa devam ettiriyor.

25 yaşlarında Bigadiç ve Sındırgı pazarlarında gördüğü ağaç işçiliğine merak salan Aktaş o yıllarda başladığı mesleğini sürdürüyor. Keser, törpü, çakı ve zımpara yardımı ile farklı ağaçlardan baston, tarama küreği, rençper sabanı, tütün dikme kazığı, oyun kaşığı gibi ürünler yapıyor. Yapılan ürünleri özellikle köylüler satın alıyor. Yöresel oyun kaşıkları ise sipariş üzerine yapılıyor.

Bir merak uğruna severek bu işe başladığını ve halen devam ettirdiğini belirten 82 yaşındaki Taşköylü Musa Aktaş, "Bigadiç ve Sındırgı pazarlarında bunları daha önce görünce içimden geldi. İçimden gelerek yaptım. 25 yaşlarında başladım yapmaya. 82 yaşındayım. Ürünleri keserle törpüyle yapıyorum, zımpara ile sırlıyorum. Baston, tarama küreği, oyun kaşığı, rençper sabanı, tütün dikme kazığı yapıyorum" şeklinde konuştu.

Pehlivan olmak istedi, ahşap ustası oldu

Gençlik yıllarında pehlivan olmak için mücadele verdiğini ve belirli bir aşamaya geldikten sonra sağlık sorunlarının çıktığını ve bu hayalinin gerçekleşmediğini belirten Aktaş, "110 kiloluk pehlivanlarla güreştim. Tam pehlivan olacağım zaman bağırsaktan ameliyat oldum. 79’lar da orada kaldı. Şimdi kaşıkçı, ahşap ustası olduk" dedi.