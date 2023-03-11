Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde depremzedelere yardım seferberliği devam ediyor. Birçok farklı alanda gerçekleşen desteklerin yanı sıra en çok da çocukların bu seferberliğe ortak olması paylaşma ve aidat duygularının gelişmesini sağlıyor.

Yardım seferberliği ile Kurtuluş İlkokulu 3-C sınıfı öğrenci, öğretmen ve veliler işbirliği ile özellikle evlerde örülen atkı, bere, bebek kıyafeti gibi ürünler deprem bölgesine gönderilmek üzere kolilere yerleştirildi. Hazırlanan koliler öğretmen ve öğrenciler eşliğinde Sındırgı Belediyesi Sevgi Markete teslim edildi.

Öğrenciler arasında yardımlaşma duygusunu arttırmak amacıyla bir etkinlik düzenlediklerini, öğrenci ve velilerin de yoğun ilgi gösterdiğini belirten sınıf öğretmeni Asiye Ersin, “Öğrencilerimle ve öğrenci velilerimle birlikte bir etkinlik yaptık. Atkı ördük, şapka ördük, patikli çoraptır. Depremzedelere göndermek amacıyla etkinliğimizin adı buydu. Teşekkür ederim hepsine katkılarından dolayısıyla, belediyemize teslim ettik” dedi.

Depremden etkilenen kardeşleri için çeşitli hediyeler hazırladıklarını belirten 3.sınıf öğrencisi Hümeyra Gül ise “Biz bu atkıları Kurtuluş ilkokulunda depremdeki arkadaşlarımız için yaptık. Umarım beğenirler” dedi.

Öğrencilere ve okul yönetimine teşekkür eden Sındırgı belediye başkan vekili Bülent Ata, “Bugün Sındırgı Kurtuluş ilköğretim okulu 3-C sınıfı öğrencilerinin bu duyarlı davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Atkı, bere toparlayarak belediyemize getirdiler. Bizde bunları gerekli yerlere ulaştıracağız. Teşekkür ederiz” dedi.