Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde çocuklar depremzede kardeşleri için farklı yardımlarda bulunmaya devam ediyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 11 ilin etkilendiği deprem bölgesindeki çocukları mutlu etmek için okulun öğrencileri oyuncaklarını minik notlarla depremzede çocuklara ulaştırmak adına Sındırgı Belediyesine teslim etti.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde çocuklar depremzede kardeşleri için farklı yardımlarda bulunmaya devam ediyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 11 ilin etkilendiği deprem bölgesindeki çocukları mutlu etmek için okulun öğrencileri oyuncaklarını minik notlarla depremzede çocuklara ulaştırmak adına Sındırgı Belediyesine teslim etti.

Daha önce de kumbaralarını bağışlayan, kurabiye yapıp gönderen çocuklar bu kez de oyuncaklarını temizleyip getirdi. Paylaşma ve yardımlaşma bilincinin çocuklarda da olması, geleceğe olan güveni artırıyor. Oyuncaklarını göndermek istediklerini belirten çocuklara öğretmenleri de eşlik etti. Oyuncaklar, depremzede çocuklara ulaştırmak üzere Sevgi Market’te yerini aldı.

Çocukların aidiyet duygularını geliştirmek istediklerini belirten Rehber Öğretmen Seher hoca, "Öğrencilerimiz oyuncaklarını getirmek istediler. Biz de kırmadık, onlarla birlikte katkıda bulunduk. Destek olmak istedik" dedi.

Meryem Nur Tekin, "Depremzede arkadaşlarımız için evden getirilen oyuncaklarımıza notlar yazıp, onlara hediye etmeye karar verdik. Arkadaşlarımızla böyle bir şey yaptık. Umarım güle güle kullanırlar, mutlu olurlar. Geçmiş olsun diliyorum tekrardan. Bir an önce hep birlikte atlatacağız inşallah, bir daha olmaması dileğiyle" dedi.

"Bizlere yapılan yardımları, şimdi kardeşlerimize yapmak istiyorum"

Dört yıl önce Suriye’den gelen ve kendilerine yardım edildiği gibi şimdi depremzede kardeşlerine yardım etmek istediğini belirten Suriye uyruklu Dünya Hamis, "Suriye den geldim. Okulumda çok güzel bir eğitim gördüm. Bu deprem olayını duyduğumda arkadaşlarımız için güzel oyuncaklar hazırladık. Ben buraya ilk geldiğimde yine aynı böyle çadırlar kurmuşlardı. Bize böyle aynı yardımlarda bulunmuşlardı. O yüzden ben de arkadaşlarımız için onlara yardım etmek istiyorum, onların aynı bize yaptıkları gibi" diye konuştu.

Çocukların, koca yüreklerini notları ve sürprizleri ile oyuncaklara aktarıp depremzede kardeşlerine gönderdiklerini belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, "Depremzede kardeşlerimize sahip çıkabilmek sadece bizle alakalı değil. Buradaki çocuklar da o çocuklara sahip çıkıyorlar, evilerinde kullandıkları oyuncakları bugün o çocuklarla paylaşıyorlar. Burada Sındırgı Belediyesinin altındaki bu alandaki oyuncaklar, çocukların evde şimdiye kadar oynadıkları, artık depremzede kardeşlerine verdikleri oyuncaklar. Bunların içinde çok farklı insanlar var. Suriye savaşında Sındırgı’ya sığınmış ve Sındırgılı olmuş Suriyeli kardeşlerimiz var. Onların çocukları bugün oyuncaklarını depremzedelere vermişler, bağışlamışlar" şeklinde konuştu.

Oyuncaklar deprem bölgesine gönderildiği gibi Sevgi Market’te de sergilenerek, ilçeye gelen depremzede çocukların da faydalanması sağlanıyor.