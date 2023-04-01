Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem bölgesine yardım seferberliği artarak devam ediyor. Minikler, depremzedeler için ördüğü bere, atkı ve ailelerin yardımlarıyla toplanan gıda kolilerini deprem bölgesine gönderilmek üzere Sındırgı Belediyesi yetkililerine teslim etti.

Kurtuluş İlkokulu 3-C sınıfı öğretmen, öğrenci ve velileri asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesine yardım için 30 koli gıda malzemesi ve kendi ördükleri şapka ve bereleri Sındırgı Belediyesine teslim etti. Öğretmenleri öncülüğünde atkı ve bere ören çocuklara aileleri de destek oldu ve deprem bölgesi için yardım toplandı.

Minik öğrencilerin duyarlı davranışından dolayı Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da öğrencileri ziyaret ederek hediye verdi.

Öğretmen ve öğrencileri duyarlı davranışından dolayı tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır “Kendi aralarında gıda kolilerini ve yardımları hazırladılar. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum “ dedi.

Çocuğundan yaşlısına Sındırgı halkının duyarlı olduğunu, özellikle çocukların bu seferberlikte yer almasının önemli olduğunu belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “ Küçük, bıcırık dediğimiz çocuklarımızın duyarlılıkları bizi çok duygulandırdı. Şuanda Kurtuluş ilkokulundayız burada 3. sınıflarda kardeşlerimiz öğretmenlerinin de teşvikiyle önce atkı, bere gibi bizatihi erkek çocuklar dahi bereler örmüşler ve o bölgeye gönderildi. Oyuncaklarını topladılar onları gönderdirler. Şimdide evlerinden getirdikleri kuru bakliyatları poşetlemişler, doldurmuşlar ve Ramazan dolayısıyla gıda paketi yapmışlar. Ve bizlerde onlardan bunları alıp deprem bölgesine gönderiyoruz. Ben hepsini tebrik ediyorum öğretmenimiz, okul müdürümüz ve öğrencilerimiz, velilerimiz bu işe dahi olan kim varsa hakikaten harika bir iş çıkarıyor“ dedi.