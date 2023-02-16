Sındırgılı 74 yaşındaki Mehmet Çakırhan, umre için biriktirdiği parasını, asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Kızılay’a bağışlarken, onun vefakâr davranışı Türkiye’de gündem oldu. 50’den fazla hayırsever Mehmet Amca’yı umreye yollamak istedi ancak kendisi verdiği mesajla yine herkesi duygulandırdı.

Sındırgılı 74 yaşındaki Mehmet Çakırhan, umre için biriktirdiği parasını, asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Kızılay’a bağışlarken, onun vefakâr davranışı Türkiye’de gündem oldu. 50’den fazla hayırsever Mehmet Amca’yı umreye yollamak istedi ancak kendisi verdiği mesajla yine herkesi duygulandırdı.

Mehmet Çakırhan’ın duyarlı davranışından etkilenen 50’den fazla hayırsever Mehmet amcayı umreye göndermek için aradı. Ancak Çakırhan ve çocukları gelen teklifleri teşekkür ile geri çevrilerek, yardım yapmak isteyenlerin depremzedelere yardım yapmasını istedi. Örnek davranışı ile gönüllere giren Mehmet Çakırhan, "Beni, 10 sefer hacca yollayalım deseler şimdi gitmem. Para vermek isteyenler versinler deprem yardımına. Benim yaptığım gibi “ sözleri ile net mesaj verdi.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş da hayırseverlerin umre teklifi için araması üzerine hem duyarlı davranışından dolayı Mehmet Amca’ya teşekkür etmek, hem de selamları iletmek üzere evinde ziyaret etti.

Başkan Yavaş “ Amcam diyor ki beni arayanlara soranlara Allah razı olsun. Yani çok ince düşünceliler, bizim verdiğimiz hayrı ben kendim yaptım ve benden çıktı. O umre için bana teklifte bulunanlara kusura bakmasınlar şuanda çok daha aciz olan çok daha yardıma ihtiyacı olan depremzede kardeşlerimiz var. Onlara gitsinler oraya bir ev yapsınlar, bağ diksinler orada gitsinler onların barınma ihtiyacını, yiyecek ihtiyacını, giyecek ihtiyacını karşılasınlar buna destek versinler. Onlarda benim gibi yapsınlar daha çok sevabı olur diyor. Mehmet amcam bu güzel davranışından dolayı seni tebrik ediyoruz. Sındırgının hakikaten hayırseverlik işi çok güzeldi ama taçlandıranda Mehmet amcam oldu” dedi.

Yüreğil mahalle muhtarı Mustafa Eğiol “Yurt içinden ve yurt dışından yüzlerce kişi aradı. Mehmet amcamızı umreye göndermek için. Hatta mahallede diğer ihtiyaç sahibi varsa onları da gönderebileceklerini belirttiler. Hayırsever insanlarımızdan Allah razı olsun“ dedi.

Kızılay Sındırgı şubesi başkanı Talat Karakaya “ İlçemiz Yüreğil mahallesinden Mehmet Çakırhan vatandaşımız geçen hafta içerisinde umre parasını depremzedelere göndermek için yanımıza geldi. Daha sonra ülkemizin çeşitli yerlerinden hatta yurt dışından da olmak üzere İngiltere, Almanya’dan aradılar, Arabistan’dan aradılar Biz onu Umreye götürelim diye. Ancak hem Mehmet amca olsun hem de çocukları olsun bu teklifi kabul etmediler. Eğer çocukları dediler ki babamız umreye gidecek olursa ileri günlerde kendi şartlarımızda kendimiz göndermek istiyoruz dediler. Ve bağışı yapan Mehmet amcanın vatandaşlardan istediği şey şu ben nasıl depremzedelere gönderdiysem onlarda o parayı oraya göndersinler ben daha çok memnun olacağım" dedi.