Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yardım kampanyalarının yanı sıra AFAD ile koordineli şekilde acil ihtiyaçlara göre yardım çalışmalarına yön veriliyor. Hazır tüketim ihtiyacı üzerine harekete geçen Sındırgılı kadınlar deprem bölgesine gönderilmek üzere kumanya paketleri hazırlıyor.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yardım kampanyalarının yanı sıra AFAD ile koordineli şekilde acil ihtiyaçlara göre yardım çalışmalarına yön veriliyor. Hazır tüketim ihtiyacı üzerine harekete geçen Sındırgılı kadınlar deprem bölgesine gönderilmek üzere kumanya paketleri hazırlıyor.

Sındırgı Belediyesi organizasyonunda çocuğundan yaşlısına kadar yüzlerce kadın deprem bölgesinde görev yapanlara, ihtiyacı olanlara ulaştırılmak üzere Akpınar Yaşam Merkezinde hijyen kurallarına da dikkat edilerek kumanya paketleri hazırlıyor.

Bozulmayacak ürünlerle hazırlanan sandviçler, paketli ürünler ve su tek tek poşetlenerek dağıtıma uygun hale getiriliyor. Kumanya hazırlıkları aralıksız devam ederken hazır olan paketler bölgeye giden yardım araçlarına yüklenerek hızlı ulaşım sağlanıyor. Çocuklar da yardım çalışmalarına katılıyor.

Çalışmalara katılan Ayşe Özgür “ Deprem bölgesindeki insanlar için ne yapabiliriz diye düşündük. Belediyemizin hazırlamış olduğu sandviç yapımına katılalım dedik ekip arkadaşlarımızla beraber. Çok üzgünüz yani insan evde huzursuz oluyor oturarak en azından bir şeyler yapalım, bir işe yarayalım istiyor. Onun içinde buradayız elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz “dedi.