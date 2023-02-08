Türkiye genelinde olduğu gibi Sındırgı ilçesinde de deprem bölgesine yardım seferberliği devam ediyor. Cumhuriyet Meydanında kurulan yardım çadırında yedi yetmişe seferberlik var. Sındırgılı çocuklar kumbaralardaki paralarını depemzedeler için bağışlıyor

Türkiye genelinde olduğu gibi Sındırgı ilçesinde de deprem bölgesine yardım seferberliği devam ediyor. Cumhuriyet Meydanında kurulan yardım çadırında yedi yetmişe seferberlik var. Sındırgılı çocuklar kumbaralardaki paralarını depemzedeler için bağışlıyor

Merkezdeki yardımlar Cumhuriyet Meydanında toplanırken kırsal mahallelerdeki yardımlar da muhtarlar aracılığı ile ilçe merkezine getiriliyor. Kar nedeniyle ulaşım zorluğu çekilen bölgelerde ise 4x4 araçlar kullanılıyor.

İki günlük süre içerisinde toplanan 2 TIR yardım malzemesi Cumhuriyet Meydanından dualar eşliğinde yola çıktı.

Yardım malzemelerinin ücretsiz olarak ulaşımını üstlenen Düvertepe Taşıyıcılar kooperatifine ve yardım seferberliğine gönülden destek veren Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “ Bütün AFAD dediğimiz afet ve organizasyon merkezi, valilikler hep beraber oradalar. Yani buradakinde bize kaymakamlığımız olarak sosyal yardımlaşma dayanışma, STK, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler ve devletin bütün kurumları hep beraber buradayız. Göz yaşartıcı çok güzel farklı tablolar yaşıyoruz. Allah birlik ve beraberliğimiz daim eylesin. Yani biz böyle güçlüyüz onun için bizi yıkamıyorlar onun için bize diş geçiremiyorlar ama Allah’ın izniyle bu zorlukları da hep beraber birlik ve beraberlik içinde aşacağız diyorum. Katkı sunun bütün Sındırgılılara bütün siyasi partilere, bütün STK’lara, devletin bütün kuruluşlarına ve 35 bin Sındırgılıya hakikaten, yürekten, kalben şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Kumbarasındaki paraları yardım çadırına getiren Muhammet Mustafa Boran da depremdeki arkadaşlarımıza yardım etmek için kumbarasından para getirdiğini belirtti.

Yardım seferberliği devam ettiği sürece kooperatif üyesi TIR’larla ulaşımın devam edeceği belirtildi.