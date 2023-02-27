Türkiye’yi derinden etkileyen depremin ardından ülke genelinde yardım kampanyaları artarak devam ediyor. “ Evim Yuvan Olsun “ kampanyası dâhilinde Sındırgı Deprem Koordinasyon Merkezi organizesinde hayırseverlerin boş duran 50 evi depremzedelere açıldı.

Türkiye’yi derinden etkileyen depremin ardından ülke genelinde yardım kampanyaları artarak devam ediyor. “ Evim Yuvan Olsun “ kampanyası dâhilinde Sındırgı Deprem Koordinasyon Merkezi organizesinde hayırseverlerin boş duran 50 evi depremzedelere açıldı.

6 Şubat’tan bu yana Sındırgı ilçesine 200’ün üzerinde afetzede vatandaş geldi. İlk zamanlar ilçedeki belediye, kamu kurumu ve özel sektöre ait tesislerde ağırlanan afetzede aileler ev rahatlığını yaşamaları adına evlere yerleştirildi. Evlere yerleştirilen afetzede vatandaşların tüm ihtiyaçları deprem koordinasyon merkezi organizesinde hayırsever vatandaşlar, belediye ve kaymakamlık tarafından karşılanıyor.

Sındırgı’nın komşuluk ilişkileri de afetzedelerin kendilerini memleketlerinde gibi güvende hissetmelerini sağlıyor.

İlçede misafir edilen afetzedelerin kayıtlarının tutulması ve tüm ihtiyaçlarının hızlı ve eksiksiz karşılanması adına Sındırgı Deprem Koordinasyon Merkezinin kurulduğunu belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “ Sındırgı’da depremden etkilenen 6 ilden gelen 40’a yakın aile ve 200’in üzerinde kişi var. Afetzede kardeşlerimiz farklı evlere hayırseverlerin kullanmadıkları evlerine yerleştirildi. Evlere yerleştirildiği anda ihtiyaçları da her daim oluyor. Sındırgı Deprem Koordinasyon merkezine başvurarak onların evlerinde kullanılmak üzere ikinci el evlerinizde kullanmadığınız kullanılabilir durumdaki eşyalarınızı, tüm yardım malzemelerinizi onlara ulaştırabiliriz. Vatandaşlarımıza bu konuda biz öncülük yapıyoruz” dedi.

Kimisi çocuklarının yanına taşındı, kimisi boş duran evinin eşyalarını koyup afetzede ailelere destek oluyor

Daha önce Sındırgı’da öğretmen olarak görev yapmış Hatay’ dan deprem sonrasında ilçeye gelen Oktay Çulacı “ Sındırgı’ya daha önce görev yapmış olmanın rahatlığı ile geldik. Tüm Sındırgı halkına teşekkür ediyorum. Türkiye’nin farklı şehirlerinde arkadaşlarımız evlerini açtılar. Buraya gelme sebebimiz daha önce burada görev yapmış olmam, insanlarını tanımam. Buraya geldikten sonra gerek Hatay’dan gerekse başka illerden gelen insanlarla da karşılaştım. Onlarda sıcak bir şekilde karşılandıkları, buradaki insanların çok yardımsever odlukları şeklinde. Burada bulunarak en azından yaşadığımız sürece bir umutla bakabiliyoruz. İnsanlar bize evini tahsis etmiş kendi çocuğunun yanına taşınmış. Ev sahibimiz Fatma İlhan’a çok teşekkür ediyorum “ dedi.

Evim Yuvan Olsun kampanyası ile afetzedelere destek olmak istediklerini belirten ev sahibi Feyyaz Güngören “ Depremzedelerimize öncelikle geçmiş olsun diyorum. Evim yuvam olsun kampanyasına biz de katılmak istedik destek olalım dedik. Bütün ülke kenetlenip bütün depremzedelere destek olmak için zaten gerekli mücadeleyi veriyor. Hem devletimiz hem milletimiz. Bizim de bir evimiz vardı. Ailemizle oturduk konuştuk, dedik ki biz de bu evimize bir depremzede aile alalım destek olalım. Geldik belediyemize başvurduk. Evimiz boştu. Yardımlaşarak, bizlerin, çevreden eşimizin dostumuzun ve belediyemizin desteği ile içini hazır hale getirdik. Yapabileceğimiz en büyük destek bu kişilere sahip çıkmak, el ele verip birlik olmaktır. 6 kişilik bir ailemiz kalıyor şimdi. Bu olay onların değil bizim de başımıza gelebilirdi. İşte Tek Millet dediğimiz hadise ile bütün millet kenetlendik. Bu yaraları da birlikte saracağız. Hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.