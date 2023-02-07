Türkiye’yi derinden üzen depremin ardından yaraları sarmak adına Sındırgı Belediyesi öncülüğünde, Kaymakamlık, Kızılay, AFAD, ilçedeki tüm STK’lar ve siyasi partiler birlik olmaya devam ediyor.

Türkiye’yi derinden üzen depremin ardından yaraları sarmak adına Sındırgı Belediyesi öncülüğünde, Kaymakamlık, Kızılay, AFAD, ilçedeki tüm STK’lar ve siyasi partiler birlik olmaya devam ediyor.

Merkezinden kırsalına binlerce Sındırgılının seferber olduğu yardım seferberliğinde Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan yardımlar, AFAD koordinasyonunda Kahramanmaraş’a gönderilmek üzere tırlara yükleniyor.

Sındırgılı tır sahipleri Emin Köseoğlu ve Hasan Zeyrek tarafından ücretsiz olarak götürülecek malzemeler el birliği ile ilk iki tıra yüklenmeye başlandı. Esnaftan vatandaşına kadar herkes depremzedelere yardım için seferber oldu.

Çevre il ve ülkelerde yaşayan Sındırgılılar da yardım kampanyasına destek verdi. İki gün içerisinde 600 bin liranın üzerinde nakdi yardım, 3 tır yardım malzemesi toplandı. Kar yağışının devam etmesi sebebiyle kırsal mahallelerdeki yardımlar da 4x4 araçlarla ilçe merkezine taşınıyor.

Genç Avcılar’dan destek

Kulüplerinde toplanan para ile yardımda bulunmak isteyen ancak kısa sürede çevre il ve diğer ülkelerden gelen bağışlarla 50 bin liraya yakın yardım toplayan Genç Avcılar Kulübü de birlik beraberlik mesajı verdi. Yardımlar ve alınan malzemeler tırlara yüklendi.

Sındırgı Genç Avcılar ve Atıcılar Kulüp Başkanı Ergin Ağaoğlu, “Biz Sındırgı Genç Avcılar ve Atıcılar Kulübüyüz. Ülkemizde yaşanan bu üzüntülü olaydan dolayı bu depremden dolayı biz de kendi aramızda topladığımız, kulübümüzün hesabında olan paralardan para göndermek istedik, yardım yapmak istedik depremzedelere, gücümüz yettiğince. Ama insanlar bir yanda bize güvendi, sevdiği için paraları gönderince biz de yaklaşık 40-45 bin liralık bir malzeme alıp Allah’a çok şükürler olsun, bunu depremzede kardeşlerimize gönderdik. Bizde bu birlik beraberlik oldukça bizi ne şöyle söyleyeyim yani depremle yıkabilirler, ne ekonomiyle yıkabilirler, ne de savaşla yıkabilirler. Biz Çanakkale’de ölenlerin torunlarıyız. Biz her zaman nerde, ne zaman birlik olmasını biliriz. O yüzden diyorum ki hep birlikte olalım, bir olalım ve depremzede kardeşlerimize elimizden geldiğince yardım edelim diyorum” dedi.